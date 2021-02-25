Погода на 25 февраля в Тюмени: морозно, без осадков

В Тюмени морозно, без осадков. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 25 февраля, ясным небо в Тюмени будет только утром, потом его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет минус 26 – 27 градусов, днем – минус 22. Вечером столбики термометров покажут 24 – 26 градуса ниже нуля. В течение дня будет дуть северный ветер, переходящий северо-западный, со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

25 февраля почитается память святого Алексия, чудотворца. В народе 25 февраля назывался днем Алексея Рыбного, потому что если в этот день наступала оттепель, то летом будет хорошо ловиться рыба. С этого дня в течение трех дней выставляли на утренний мороз зерно, предназначенное для посева, говоря, что тронутые морозом семена дают лучший урожай. Если на Алексея небо звездно, можно ждать хорошего урожая. А солнечный день обещал хороший урожай яблок.