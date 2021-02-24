В Тюмени отменили занятия ученикам с 1 по 9 классы второй смены. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени сегодня, 24 февраля, отменили занятия в школе. «Повезло» ученикам с 1 по 9 класс.

«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 2-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1-9 классах в очном режиме отменяются», – такое сообщение можно увидеть на официальной страничке городской администрации в «ВКонтакте».

Сейчас градусник показывает 24 градуса со знаком минус, дует ветер около семи метров в секунду. На завтра синоптики передают 23 градуса ниже нуля.

Напомним, что ранее очные занятия в школе были отменены для учеников с 1 по 4 класс первой смены.