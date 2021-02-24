АО «Транснефть – Сибирь» провело учебно-тренировочное занятие на реке Аган в ХМАО-Югре. Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» провело учебно-тренировочное занятие c целью проверки готовности и отработки действий персонала при локализации аварийного выхода нефти на водной поверхности в условиях ледостава. Учения состоялись на подводном переходе магистрального нефтепровода Пурпе – Самотлор через р. Аган (ХМАО-Югра).

В мероприятии приняли участие линейные аварийно-эксплуатационные службы (ЛАЭС) линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Самотлор» и центральной ремонтной службы (ЦРС) Нижневартовского управления магистральных нефтепроводов (УМН) – всего более 50 человек. Использовалось 12 единиц техники.

Согласно сценарию учебно-тренировочного занятия, было обнаружено падение давления на участке магистрального нефтепровода Пурпе – Самотлор и выход нефти в русловой части его подводного перехода через р. Аган. Диспетчер условно остановил транспортировку нефти и оповестил руководителей подразделений и службу безопасности Нижневартовского УМН, а также контрольные и надзорные организации.

Применение средств ликвидации аварийных разливов нефти осуществлялось на двух рубежах. Для локализации «разлива» на рубежи в расчетное время прибыли колонны участка аварийно-восстановительных работ. Ширина реки в местах проведения работ составила 60 м, глубина – до 2,8 м, толщина льда – 0,5 м. На обоих рубежах было установлено 210 м боновых заграждений в зимнем исполнении, использованы нефтесборщики, сорбенты, установлены емкости с ПВХ-покрытием для сбора «нефти». Условный разлив был локализован в установленные регламентом сроки. Отсутствие загрязняющих веществ за заградительными рубежами подтвердила служба экологической безопасности и рационального природопользования Нижневартовского УМН. Условный выход нефти локализован и ликвидирован в полном объеме в нормативные сроки.

В ходе учебно-тренировочного занятия персонал продемонстрировал высокий уровень подготовки, слаженность и правильность действий при ликвидации последствий аварийной ситуации.