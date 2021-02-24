Под Тюменью в страшном пожаре скончался мужчина. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

На улице Полевой в деревне Падерина сегодня, 24 февраля, ночью горел жилой дом. К сожалению, не обошлось без жертв. В огне скончался хозяин жилища. Спасатели обнаружили тело мужчина после разбора обгоревших конструкций.

– Вызов по поводу пожара в одноэтажном доме размером 9,5 на 9,5 метра поступил в 00.07. Огонь уничтожил жилище вместе с хозяйственными постройками на площади 150 квадратных метров. Кроме того, пламя повредило обшивку соседнего дома, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что спасатели боролись с огнем в течение часа. На месте происшествия работали 15 человек личного состава и шесть единиц техники.

В настоящее время устанавливается личность погибшего мужчины. Также дознавателям придется выяснить причину случившегося.