Тюменка расплатилась за покупки картой, найденной на кассе. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тюменской полиции с заявлением о краже обратилась 56-летняя жительница посёлка Московский. Женщина пояснила, что ей пришло несколько уведомлений о списании денег за покупки, которых она не совершала. Решив проверить банковскую карту, потерпевшая обнаружила, что потеряла ее.

Стражи порядка в результате оперативных мероприятий установили и задержали подозреваемую – 28-летнюю местную жительницу. Девушка пояснила, что нашла банковскую карту возле кассы в продуктовом супермаркете и оплатила ей свои покупки.

– После этого фигурантка отправилась в другой магазин, где также расплатилась за товары чужой картой. Сумма ущерба составила более семи тысяч рублей. Злоумышленница признала свою вину и полностью возместила ущерб потерпевшей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении ранее не судимой подозреваемой следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Фигурантка отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении.