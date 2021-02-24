Погода на 24 февраля в Тюмени: весь день – мелкий снег

В Тюмени весь день будет идти мелкий снег. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 24 февраля, в Тюмени солнце будет редко показываться из-за облаков. На протяжении всего дня ожидается мелкий снег.

Температура воздуха ночью будет минус 27 градусов, днем – минус 23. Вечером столбики термометров покажут 24 – 26 градуса ниже нуля. В течение дня будет дуть северо-восточный ветер, переходящий в северный, со скоростью 4 – 6 метров в секунду.

24 февраля отмечается день памяти священномученика Власия Севастийского. До Власия были морозы: рождественские, крещенские, афанасьевские, тимофеевские, никольские. Но власьевские морозы считались самыми крутыми и последними. В народе говорили: «Прольет Власий маслица на дорогу – зиме пора убирать ноги», потому что в этот день часто бывали оттепели.