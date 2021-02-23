В Тюмени курсанты центра «Аванпост» выставили почетный караул у Вечного огня

Фото: Валерия Бычкова

В Тюмени курсанты и наставники регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» приняли участие во всероссийской акции «Защитим память героев». Они выставили почетный караул у Вечного огня на площади Памяти, а также у памятника тюменцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах, который находится в сквере Ивана Губкина.

В памятных мероприятиях участвовали самые подготовленные курсанты – четверо юношей и две девушки.

Как рассказал педагог центра Станислав Калашников, курсантам пришлось сменяться каждые десять минут. Это связано с сильным морозом, нетипичным для второй половины февраля. Также, по убеждению педагога, участием в акции курсанты поддерживают славные традиции сохранения памяти о земляках-героях, погибших на полях сражений.

Сам Санислав Калашников служил в Президентском полку в роте оперативного резерва и выполнял задачи охраны военного лагеря. Тем не менее наставник знает, насколько важным является несение почетного караула. Для ребят это непростая задача, ведь нужно стоять без движений немалое время. Однако во время службы в армии они оценят пользу полученного опыта.

– Для меня большая честь оказаться в почетном карауле у Вечного огня. Вместе с тем это и большая ответственность, потому что нужно подавать пример другим ребятам, которые подходят к памятнику и смотрят на тебя. Как нас научили, в почетном карауле можно только моргать и дышать, – поделился впечатлениями курсант центра допризывной подготовки Иван Захаров.

Отметим, что акция «Защитим память героев» проводится в День защитника Отечества по всей стране. Обычные горожане, общественники и волонтеры возлагают цветы к обелискам, мемориалам и братским захоронениям времен Великой Отечественной войны.