Юные тоболячки поздравили ветеранов и срочников с Днем защитника Отечества

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Юные тоболячки, являющиеся воспитанницами Центра реализации молодежных и профилактических программ Тобольска, присоединились к всероссийскому флешмобу-поздравлению с Днем защитников Отечества. Девушки записали короткие видео, в которых поздравили военных.

Как рассказала куратор проекта Альбина Райфенгерст, воспитанницы с удовольствием откликнулись на акцию в благодарность за работу и защиту мужчин.

Также она добавила, что поздравления адресованы и тем, кто охраняет Родину в настоящий момент. Войска солдат и офицеров РФ пополняются и за счет воспитанников тобольского военно-спортивного центра «Россияне».

– Многие из них исполняют свой воинский долг в эти дни, и, конечно, им будет радостно получить поздравления от землячек, – заключила Альбина Райфенгерст.