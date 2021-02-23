Жители Тюменской области рассказывают о прабабушках и прадедушках, защищавших Отечество

Фото: скриншот с видео со страницы "Ярковская центральная библиотека" в соцсети ВКонтакте

Жители Тюменской области присоединились к участию во всероссийской акции. Они выкладывают в соцсетях видео и посты с рассказами о прабабушках и прадедушках, сопровождая их хештегом #ЗащитимВетеранов.

– Дети и их родители публикуют архивные фотографии и видеоролики со своими родными. Помимо фотографий, участники выкладывают посты, в которых представлена личная история ветерана. Люди призывают сказать спасибо защитникам Отечества, – рассказала главный специалист по связям с общественностью ассоциации «Мы вместе» Татьяна Никонорова.

Присоединиться к акции и опубликовать посты можно в соцсетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram и TikTok, а также на других площадках. Сообщения необходимо сопроводить хештегами #ЗащитимВетеранов и #НашиЗащитники.

Например, жительница села Караульнояр Ярковского района Анастасия Малых показала портрет своего прадедушки Якова Тимченко. Он является ветераном Великой Отечественной войны. На видео школьница рассказала о том, что он прошел всю войну и участвовал в снятии блокады Ленинграда. Кроме того, девочка перечислила награды, которые ему вручили.

Отметим, что истории жителей региона также публикуются в группе «Департамент спорта Тюмени» в соцсети «ВКонтакте». Здесь можно увидеть посты с архивными снимками не только ветеранов ВОВ, но и военных, служивших в рядах Российской армии.

Напоминаем, что в социальных сетях запустили сразу несколько подобных акций: «Письмо ветерану», «Письмо Победы» и «Родные объятия».