Жители Ялуторовска рассказали о подвигах своих отцов и прадедов в годы войны

Фото: Культурный центр АРТ-ВОЯЖ I Ялуторовск в соцсети ВКонтакте

В Ялуторовске сотрудники культурного центра «Арт-Вояж» присоединились к всероссийской акции «Помним своих героев». В преддверии Дня защитника Отечества на официальной странице учреждения в соцсети «ВКонтакте» начали публиковать видеоролики с рассказами о родных, которые защищали Родину.

Как сообщила директор центра Елена Симонова, к акции присоединились и неравнодушные жители Ялуторовска. Они прислали видеорассказы о подвигах своих близких.

– 23 февраля мы вспоминаем всех защитников Отечества. Чтить память о героях должен каждый. Например, моя дочь тоже стала участницей акции. Она рассказала о своих прадедах, описала, чем занимались ее прадеды, где воевали. Ялуторовчане тоже всегда очень отзывчивы и активно участвуют в таких акциях. Они присылали нам видео, а мы обрабатывали, накладывали на них музыку и публиковали, – добавила Елена Симонова.

На данный момент опубликовано уже четыре видеорассказа о героях Отечества. Авторы не только описали, но и показали фотографии своих родных – отцов, братьев, дедушек и бабушек.

Отметим, что ролики публикуются под хештегами #СкажиСПАСИБОлично, #ПомниСвоихГероев, #ЗащитимВетеранов.