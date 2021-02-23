В Тюменской области женщины-медработники поздравили мужчин с 23 февраля Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области женщины-медработники организовали приятную акцию, в рамках которой поздравили мужчин с Днем защитника Отечества. Об этом рассказала консультант департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Ситникова.

– Наши медицинские организации в своих социальных сетях разместили поздравления для мужчин под единым хештегом #НашиЗащитники. Ранее эту акцию мы не проводили. А в этом году мы решили поблагодарить наших героев и коллег за совместную работу в это непростое время, – поделилась Татьяна Николаевна.

Присоединиться к акции может любой желающий. Сделать это очень просто: необходимо опубликовать пост с поздравлением, добавив хештег #НашиЗащитники.

Отметим, что это не единственная акция, доступная для тюменцев. Так, горожане могут поблагодарить своих дедушек, отцов и братьев в соцсетях, опубликовав фотографии родственников и истории о них с хештегом #Скажиспасиболично.

Также организаторы призывают вспомнить тех, кого уже нет в живых, и поздравить тех, кто рядом.