Тюменский фотопроект показал, как выглядят современные защитники Отечества

Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

Тюменцы подготовили интересный проект, посвященный 23 Февраля и всероссийской акции #НашиЗащитники. Его участниками стали врач, пожарный, IT-специалист, эколог и сотрудник ГИБДД, которые находятся на страже пяти сфер нашей жизни.

– С помощью фотопроекта мы хотим показать, что в этот праздник вы также можете поздравить своих родных и друзей, которые, как и наши участники, защищают разные сферы жизни, – рассказали в Медиацентре молодежной политики Тюменской области.

Так, инженер-программист Мариям Гафурова работает с базами данных и защищает информацию от стороннего вмешательства.

Ведущий инженер промышленного, экологического контроля и производственного обучения Саркис Давтян следит за соблюдением правил безопасности и окружающей средой.

Инспектор ДПС старший лейтенант полиции Дмитрий Марилов обеспечивает безопасность на дорогах.

Также в проекте участвует семья защитников – водитель пожарного автомобиля Олег Крючков и его супруга – военнообязанная, главная медсестра Елена Крючкова.

На фотографиях мужчины и женщины представлены в рабочей одежде. Также портреты сопровождаются описаниями: «Врач защищает здоровье и является военнообязанным», «Полицейский защищает порядок», «Пожарный защищает жизнь и имущество», «IT-специалист защищает данные и информацию от постороннего доступа», «Эколог защищает природу».

Как рассказала куратор Медиацентра Александра Оверченко, участниками фотопроекта стали не только представители мужского пола, но и дамы. Это позволило выделить главную мысль, что 23 Февраля – это не день всех мужчин, а День защитника Отечества.