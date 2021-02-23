Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 23 февраля 2021 года увеличилось на 88 человек

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: Олег ЗОЛОТО

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 23 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 88 и составило 30 880 человек.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие выздоровел 71 человек, за весь период - 29 027 случаев, 2 ребенка заболели (из общего числа заразившихся), 11 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 7 640 человек остаются под медицинским наблюдением, 718 человек находятся на перевахтовке.

Кроме того, несмотря на усилия врачей, скончались 4 человека: 64-летняя женщина от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний; 65-летний мужчина от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной нижнедолевой вирусной интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; 69-летняя женщина от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной интерстициальной пневмонии и хронических заболеваний; 78-летняя женщина от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной нежнедолевой вирусной интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

За последние сутки в России выявлено 11 823 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 417 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 943 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 189 153 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 84 047 летальных исходов, выздоровели 3 739 344 человека.