Школьники из Аромашево приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества

Фото: МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого»

Школьники Тюменской области провели ряд тематических мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества.

Так, 20 февраля в Юрминской СОШ, которая является филиалом МАОУ «Аромашевская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.Д. Кармацкого», прошел классный час «Вместе с папой». Он организован в рамках патриотического проекта «Отчизны верные сыны». Ребята подготовили короткие рассказы из воспоминаний пап и дедушек, о предметах быта и досуга, альбомов с фотографиями армейской жизни.

Для учеников третьего класса был организован специальный классный час «Мы о героях будем говорить». Ребята смотрели презентацию, готовили сообщения о ветеранах и провели викторину. В конце мероприятия девочки поздравили мальчиков с Днем защитника Отечества.

Также младшеклассники изготовили своими руками открытки и поздравили своих дедушек, пап и братьев.