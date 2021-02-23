«Оставайся человеком: в Тюмени установили баннер с напутствием от ветерана

Фото: Мегатюмень

«Российское движение школьников» проводит в Тюмени акцию, приуроченную к 23 февраля. Так, на светодиодном экране, расположенном на фасаде здания №61 по ул.Республики, к жителям обратился ветеран трудового фронта Севостьян Киприянович Хорзов. Цитата гласит: «Главное, что бы ни случилось - не злись, и оставайся человеком».

Трактовку этих слов объяснил куратор информационно-медийного направления РДШ в Тюменской области Владислав Мухин.

-Война - это самое страшное, что может произойти с нашим обществом. Эти слова сказал человек, который видел войну, переживал тяготы и связанные с ней лишения. Я считаю, что таким образом он призывает горожан к добру и человечности, дабы произошедшее не повторялось, - поделился своими размышлениями Владислав.

Также он добавил, что у подрастающего поколения есть сопереживание к ветеранам.

-У большинства людей оно привито с детства. Огромное количество семей пережили эти события, и сложно найти тех, кого они обошли стороной. Кроме того, о событиях Великой Отечественной войны говорят в школах и общественных организациях, - сообщил куратор.

Справка КП:

Севостьян Киприянович Хорзов - ветеран трудового фронта. Он родился 24 декабря 1931 года в деревне Хорзово Новозаимского района. Когда началась война, мальчику было всего 9 лет. Именно тогда закончилось его детство и началась взрослая жизнь. Он начал работать не поклая рук. Чуть позже Хорзов выучился на тракториста и уже начал работал по специальности. В 1963 году Севостьян Киприянович уехал жить на Север. Через несколько лет он переехал в Тюмень, где проживает по сей день.