Тюменцы участвуют в челлендже, публикуя семейные фото защитников Отечества

Фото: из социальной сети ВКонтакте

Жители Тюмени могут публично поблагодарить защитников Отечества своей семьи: дедов, отцов и братьев. Для этого нужно опубликовать в соцсетях фотографии родных людей и истории о них, сопроводив пост хештегом #Скажиспасиболично. Также организаторы акции призывают выразить благодарность ветеранам.

Так, Константин Бояринков и Иван Черкасов из Ялуторовска разместили в соцсети ВКонтакте фотографии своих отцов. Именно их юноши считают защитниками семьи и Отечества. Кроме того, Иван выложил еще несколько архивных фото трех поколений мужчин своего рода.

Школьница Диана Дмитриева из Муллашей с гордостью и трепетом рассказала о своем прадедушке, а Елена Абрамова говорит слова благодарности любимой бабуле Наталье Мишиной. Сейчас женщине 72 года, и она является труженицей тыла.

Отметим, что кроме отдельных пользователей, участие в челлендже принимают детские и юношеские объединения, библиотеки, вузы и школы. Кстати, публикуют не только текстовые поздравления, но и видеообращения и видеопоздравления - песни, стихи, а также фото тематических поделок.