Три тюменца погибли во время пожара на Московском тракте Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени случился еще один пожар, унесший человеческие жизни. На этот раз трагедия случилась 22 февраля на Московском тракте. Загорелась квартира на четвертом этаже.

Сообщение о возгорании поступило в 17:07, а через 10 минут спасатели уже прибыли на место происшествия. Не медля ни минуты, они приступили к эвакуации. В итоге из горящего здания удалось вывести 18 человек, из них пятеро детей.

Также были найдены три взрослых тела. Причину их смерти предстоит выяснить следственным органам.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

В ликвидации возгорания были задействованы 32 человека личного состава и 10 единиц спецтехники МЧС.