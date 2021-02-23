Жители Заводоуковска могут посетить выставку военной формы

Фото: Заводоуковского краеведческого музея

В Заводоуковске открылась выставка-инсталляция «Мужество, доблесть и честь», расположенная в Краеведческом музее. В экспозиции представлены образцы военного обмундирования Советской армии, головные уборы и предметы экипировки военных.

Посетители смогут увидеть полевую форму рядового Воздушно-десантных войск и уроженца Заводоуковска Александра Абрамова. Он погиб 22 июня 1986 года в Афганистане. Также в коллекции представлены образцы формы пограничных войск 1970-х и 1980-х годов, парадный китель старшины танковых войск СССР и головные уборы различных родов войск. Кроме того, на выставке представлены и вещи морской формы – рубаха с гюйсом старшего матроса, форма морского авиатора, матросский китель и шинель Тихоокеанского морского флота.

Также сотрудники музея представили на сайте и в социальных сетях первую часть видеолекции «Мужество, доблесть и честь», посвященной развитию и трансформации военной формы до 1936 года. Вторую часть специалисты обещают записать и выставить позже.

Ознакомившись с выставкой, посетители музея могут поиграть в «Танковый бой».