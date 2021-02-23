Тюменские волонтеры Победы доставят ветеранам поздравления от неравнодушных горожан

Фото: Людмила Корвякова

Волонтеры Победы Тюменской области присоединились к международному проекту «Письмо Победы».

В рамках акции любой желающий может написать послание ветерану Великой Отечественной войны, поздравив его с 23 Февраля и поблагодарив за мирное небо над головой. Также участники могут поделиться своим мнением о необходимости сохранения исторической памяти.

Сделать это можно несколькими способами: разместив пост-письмо на личных страницах в социальных сетях с хештегом #ПисьмоПобеды #ВолонтерыПобеды72, написав письмо с помощью виджета в группе движения в соцсети «ВКонтакте» или на сайте волонтерыпобеды.рф, еще один вариант – отправить письмо на почту проекта: pismo@vsezapobedu.com.

После модерации поздравления распечатают на специальном бланке, а волонтеры донесут их до адресатов.

Стоит отметить, что «Волонтеры Победы» – это «Связь поколений», «Великая Победа», «Наши Победы», «Моя победа», «Медиапобеда» и «Моя история». Работа ТРО ВОД «Волонтеры Победы» активно ведется в штабах 26 муниципальных образований Тюменской области.

Поддержку движению оказывает центральный штаб на базе ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост» и штабы на базе Тюменского педагогического колледжа и Тюменского государственного университета.