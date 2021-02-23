Александр Моор поздравил тюменцев с Днем защитника Отечества

Глава Тюменской области Александр Моор поздравил жителей с Днем защитника Отечества.

Губернатор адресовал теплые слова благодарности всем отважным, стойким и сильным людям, которые воинской доблестью и созидательным трудом приумножают мощь и славу России, обеспечивая безопасность нашей Отчизны. Также он пожелал военнослужащим, ветеранам Вооруженных сил и всем тюменцам крепкого здоровья, благополучия и мира.

Кроме того, глава региона отметил воспитанников Тюменского президентского кадетского училища, где сейчас обучаются 700 ребят.

-Каждый из них уже вызывает мое огромное уважение. Жизнь даже самых маленьких - пятиклашек - расписана по минутам: зарядка, завтрак, уроки, обед, занятия, ужин, свободное время, когда можно позвонить родным, сон. Все по режиму, - рассказал губернатор.

Также он отметил, что из таких мальчишек вырастают настоящие мужчины, защитники Отечества.