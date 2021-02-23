Школьники Тюменской области рассказывают в соцсетях о подвигах ветеранов

В Тобольске организовали акцию «Помни своих героев», которая посвящена Дню защитника Отечества. Участниками мероприятия стали дети и подростки: на своих страницах в социальных сетях школьники размещают видеозаписи о ветеранах, в которых рассказывают об их подвигах.

По мнению юных тоболяков, это позволяет лишний раз продемонстрировать заботу и проявить участие к ветеранам Великой Отечественной войны.

Принять участие вызвались дети самого разного возраста. Свои публикации они отмечают хештегом #ЗащитимВетеранов.

Отметим, что данная акция является всероссийской, она проходит во всех регионах с 19 по 23 февраля. В Тюмени принять участие в патриотическом мероприятии призывает ГАУ ТО «Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо».

Кроме того, в эти дни проходит еще несколько мероприятий патриотической направленности, присоединиться к которым можно в социальных сетях.

Так, с 19 февраля в рамках кампании «Письмо Победы» все желающие могли написать в своих аккаунтах поздравления с 23 Февраля, адресованные ветеранам Великой Отечественной войны. Специально к празднику эти письма доставляли ветеранам во всех субъектах РФ.

Еще одна акция получила название «Родные объятия». Пользователям соцсетей предлагается выкладывать видео и фото, где молодые люди обнимают своих родных – защитников Отечества.