Юные тоболяки стали участниками всероссийской акции «Письмо Победы»

Фото: Военно-спортивный молодежный центр "Россияне"

Воспитанники тобольского военно-спортивного молодежного центра «Россияне» стали участники всероссийской акции «Письмо Победы». Юные патриоты публикуют в своих социальных сетях письма-поздравления ветеранам Великой Отечественной войны, призывая всех желающих сделать тоже самое - написать слова благодарности защитникам Отечества.

Как рассказали в центре реализации молодежных и профилактических программ Тобольска, ребята сопровождают свои письма хэштегами #ПисьмоПобеды и #Тобольск2021.

Федеральная акция началась 19 февраля, объединив жителей России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Пользователи соцсетей делятся мнением о необходимости сохранения исторической памяти, просто поздравляют с Днем защитника Отечества и благодарят ветеранов Великой Отечественной войны.

Сделать это можно несколькими способами: разместив пост-письмо на личных страницах в социальных сетях, написав письмо с помощью виджета в группе движения Вконтакте или на сайте волонтерыпобеды.рф, а также отправив свое письмо на почту проекта pismo@vsezapobedu.com.

Далее письма, прошедшие модерацию, напечатают на специальных бланках и доставят ветеранам с соблюдением всех эпидемиологических мер.

Напоминаем, что тобольский военно-спортивный молодежный центр «Россияне» занимается добровольной подготовкой к военной службе в специализированных группах. В программу обучения входят топография и ориентирование, общевоинские уставы ВС РФ, основы выживания в экстремальных условиях, тактико-специальная, огневая, строевая, парашютная, военно-медицинская подготовки, армейский рукопашный бой, учебно-полевые сборы, изучение военной истории Отечества и края, а также основ военного законодательства.

Набор в группы проходит каждый год в сентябре. К зачислению принимаются ребята до 18 лет, годные по состоянию здоровья к занятиям по военно-прикладным видам спорта. Срок обучения - два года.