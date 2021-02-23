«Письмо Победы»: тюменцы могут написать поздравления ветеранам Великой Отечественной войны

Фото: Волонтеры Победы

Тюменцы примут участие во всероссийской акции «Письмо победы», которая стартовала в преддверии Дня защитника Отечества.

Чтобы стать участником, необходимо написать поздравление с Победой ветеранам Великой Отечественной войны или поделиться своим мнением о необходимости сохранения исторической памяти. Внимание, 23 февраля - последний день акции.

Сделать это можно несколькими способами: разместив пост-письмо на личных страницах в социальных сетях с хештегом #ПисьмоПобеды, написав письмо с помощью виджета в группе движения «ВКонтакте» или на сайте волонтерыпобеды.рф, а также отправив свое письмо на почту проекта pismo@vsezapobedu.com.

Далее письма, прошедшие модерацию, напечатают на специальных бланках и доставят ветеранам с соблюдением всех эпидемиологических мер.

Как рассказала руководитель «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова, после 23 февраля на сайте общественников будут каждый месяц публиковать информацию о ветеранах, которые скоро отметят свой день рождения. Их также можно поздравить с праздником всей страной.

Кстати, Региональный центр «Семья» тоже решил принять участие в акции, а также подготовил свою праздничную программу к 23 февраля. Так, инспекторы по охране детства проведут серию занятий и встреч с учащимися школ Тюмени, на которых познакомят подростков с историей праздника и расскажут о мужестве ветеранов.

Сами воспитанники центра «Семья» проверят свои знания на квест-игре, а также станут участниками и зрителями праздничного концерта «Защитникам Отечества посвящается», на котором прозвучат песни военных лет.

Воспитанники «Дома социальной реабилитации семей и детей «Борки» примут участие в спортивных состязаниях и игре «Зарница». Для малышей организованы творческие мастер-классы, на которых ребята освоят разные техники рисования, лепку и оригами, а также изготовят значки с символикой праздника.

В социальной «Лавке добра» продолжается ежегодная благотворительная акция «Равнение на мужчин». Любой желающий может пожертвовать мужскую одежду, обувь, средства гигиены и ухода за собой, которые будут переданы мужчинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, главам многодетных и малоимущих семей.