Погода на 23 февраля в Тюмени: мороз крепчает

Погода на 23 февраля в Тюмени Фото: Ольга Крыльцова

Во вторник, 13 февраля, в Тюмени ожидается мороз и переменная облачность, местами небольшой снег.

Днем температура воздуха будет колебаться от -27 до -29 градусов. К вечеру температура не изменится, а ночью похолодает до -35. В течение дня будет дуть западный ветер с переходом на восточный со скорость 2-7 м/с.

По народному календарю 23 февраля отмечается день Прохора Весновея (Харлампия). Праздник получил название по имени святого Прохора Печерского. Он был великим подвижником по строгому воздержанию, вместо хлеба употреблявший лебеду, за что получил прозвище «лебедника».

Весновеем Прохора прозвали за то, что 23 февраля начинался поворот на весну. В то же время зимы еще остерегались и просили: «Лютуй, февраль, не лютуй, а на весну брови не хмурь».

Харлампий считался в русском народе хранителем от внезапной, без покаяния, смерти. В этот день ему нужно было молиться об избавлении от такой беды. Также этого святого называют покровителем чиновников.