Муниципальные районы Тюменской области готовятся к зимним стартам Фото: pixabay.com

Муниципальные районы Тюменской области готовятся к зимним стартам. В конце февраля стартуют XXVIII Зимние сельские спортивные игры Тюменской области. Они пройдут на территории Ишимского района с 25 по 28 февраля.

В соревнованиях участникам предстоит продемонстрировать мастерство не только в спортивных испытаниях, таких как лыжи, шахматы, шашки, полиатлон, но и проявить себя в троеборье дояров, а также крестьянской эстафете, семейных стартах, охотничьем биатлоне.

Районы уже готовят своих участников. В составе команде Тюменского района 25 спортсменов из Боровского, Кулаковского, Винзилинского, Онохинского, Червишевского, Новотарманского, Переваловского и Московского муниципальных образований. В делегации - один заслуженный мастер спорта России, один международный мастер спорта России, два мастера спорта России и восемь кандидатов в мастера спорта России.

Стоит отметить, что крестьянская эстафета и троеборье дояров для спортсменов из Тюменского района новшество: до прошлого года команда столичного участвовала в играх во второй группе - а это группа городов, где такие испытания не проводились. В 2020 году Тюменский район и Заводоуковский городской округ перевели в группу сельских муниципалитетов. Именно поэтому сейчас спортсмены основательно готовятся к крестьянской эстафете и троеборью дояров. Они учатся на скорость собирать и разбирать доильный аппарат, запрягать и распрягать лошадь, распиливать брёвна и колоть дрова.

- Спортсмены Тюменского района традиционно являются лидерами сельских спортивных игр, поэтому в новых условиях соревнований не хотят уступать соперникам и рассчитывают на призовые места, - отметил начальник районного управления по спорту и молодежной политике Андрей Кайзер.

Как отметил начальник районного управления по спорту и молодежной политике Андрей Кайзер,