Жители Тюмени могут получить больничный даже после увольнения Фото: pixabay.com

Тюменцы могут получить больничный даже после увольнения. При этом нет значения основания для оставления работы.

По закону человек даже после увольнения может получить больничный, об этом рассказала руководитель группы по связям с общественностью тюменского отделения Фонда социального страхования Татьяна Улитина.

Как объяснила эксперт, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается тюменцам и в тех случаях, когда заболевание или травма наступили в течение 30 календарных дней со дня увольнения. Размер пособия составляет 60% среднего заработка, который рассчитывается, как обычно, из зарплаты за два календарных года, предшествующих году окончания работы. При этом основания увольнения значения не имеют.

Больничный можно оформить как обычно через поликлинику после осмотра врачом. Затем, после закрытия листка нетрудоспособности, его необходимо сдать бывшему работодателю, который обязан направить сведения, необходимые для назначения и выплаты пособия, в Фонд социального страхования.