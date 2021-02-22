Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 22 февраля 2021 года увеличилось на 90 человек Фото: Виктория Терина

Как сообщает Оперативный штаб, в Тюменской области за весь период пандемии зарегистрировано и лабораторно подтверждено 30792 случаев коронавируса, в том числе за минувшие сутки выявлено 90 новых случаев COVID-19. Из общего числа заболевших выявлено 8 детей с ковидом. Под медицинским наблюдением остаются 7762 человека, кроме того 718 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 273 пациента с коронавирусом. Подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 12 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 82 человека. За весь период пандемии вылечились от COVID-19 28 956 жителей.

За последние сутки в России выявлено 12 604 новых случая коронавируса. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4 177 330 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период вылечились 3 726 388 человек. Умерли от COVID-19 за сутки 337 человек, за весь период пандемии зафиксировано 83 630 смертей от коронавирусной инфекции.

Напомним, что новая короновирусная инфекция – заболевание, влияющее на дыхательную систему человека. Заразиться можно воздушно-капельным путем или через прикосновения. Вирус может передаваться через поручни в транспорте, дверные ручки и другие поверхности. Для того, чтобы уменьшить шанс заболеть, следует чаще мыть руки, не трогать лицо руками и избегать больших скоплений людей.