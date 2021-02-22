Большая часть бездомных животных в Тюмени находит хозяев Фото: Виктория Терина

Большая часть бездомных животных в Тюмени находит хозяев. В приюте «ЛесПаркХоза» для кошек и собак обустроены дополнительные вольеры, а животные, находящиеся в приюте «ЛесПаркХоза», попадают в семьи практически всегда.

Во время заседания постоянной комиссии в гордуме директор департамента городского хозяйства администрации Семен Тегенцев представил отчет, связанный с вопросом бездомных животных и их устройством в добрые руки.

Так, в 2020 году с улиц было отловлено 2 223 животных, в том числе 1 911 собак и 312 кошек. 949 выпущены на прежнее место обитания. 104 оставлено в приюте на постоянное проживание. 1 170 передано новым и прежним владельцам – 959 собак и 211 кошек (в 2019 году – 844 и 191 соответственно).

Если животное потерялось, обычно в первые дни объявляются владельцы. Желающие обрести питомца могут посмотреть животных на сайте «ЛесПаркХоза».

Искать новый дом четвероногим помогают общественные организации: группы помощи «Живи» и «Вертикаль», благотворительный фонд «Потеряшки», приют «Мурка и Васька», помощь бездомным «Право на жизни».

С 1 января прошлого года отлов и выпуск животных записывается на видео, их выпускают в место прежнего обитания, если не находится хозяин, животное не проявляет немотивированную агрессию, не входит в список потенциально опасных пород, утвержденный постановлением правительства РФ.

Каждая собака или кошка осматривается врачом, делается фото, проводится вакцинация, стерилизация, на ухо крепится пластиковая неснимаемая бирка. В приюте животных кормят, выгуливают, убирают клетки. В 2020 году в приюте обустроили дополнительный вольер для кошек, вольер с будками для щенков, еще 14 вольеров для содержания собак. А также сделали теплую лечебную секцию из 9 вольеров для стационарного лечения животных.

В этом году продолжат улучшать материально-техническую базу. Бюджет в 2021 году на животных без владельцев предусмотрен на уровне прошлого года: 21,1 миллиона рублей. Из них 15,3 миллионов – субвенции, 5,8 миллионов – из бюджета города.