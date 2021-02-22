В Тюменской области впервые пройдет онлайн марафон-ЮИД Фото: Татьяна Коркина

Онлайн-марафон ЮИД впервые пройдет в Тюменской области. Состоится мероприятие в преддверии дня образования движения юных инспекторов. Его тюменские участники встретятся на областном интернет-марафоне. Школьники поделятся достижениями и передовым опытом.

Стоит отметить, что в Тюменской области около пяти тысяч юных инспекторов движения, которые активно участвуют в работе по обеспечению безопасности дорожного движения. Ребята проводят занятия с младшими школьниками по изучению ПДД, дежурят с автоинспекторами у школ, проводят флешмобы, акции на площадях, детских площадках, в парках и скверах.

В ГИБДД Тюменской области планируют, что в марафоне примут участие около тысячи юных инспекторов движения из всех муниципалитетов. Вновь образованным отрядам ЮИД дадут жилеты для дежурства, изготовленные в рамках региональной программы «Повышение безопасности дорожного движения» и удостоверения ЮИД, которые очень нравятся детям.