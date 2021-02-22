"Улицы моего детства": для тюменцев проведут пешеходную экскурсию Фото: google.ru/maps

В Тюмени проведут пешеходную экскурсию по улицам детства. Пешеходную экскурсию "Улицы моего детства" представят тюменцам гиды 55+ 25 февраля в 12 часов.

- На пешеходной экскурсии количество человек не ограничиваем. Главное, чтобы все соблюдали дистанцию и были в масках. В этот раз наш гид Ольга будет рассказывать о самых популярных улицах, которые были интересны и примечательны в ее детстве. Слушатели узнают их историю, прежние названия. Встреча для тех, кому за 55 лет, — рассказала специалист благотворительного фонда "Старшее поколение" Мария Белоус.

Подробности об экскурсии "Улицы моего детства", а также узнать о месте сбора можно по телефону: 30-39-59.

Стоит отметь, что пешеходные экскурсии проводят каждый четверг. С расписанием можно ознакомиться в сообществе благотворительного фонда "Старшее поколение" в разделе "Полезный досуг".