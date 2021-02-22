Тюменцы вправе вернуть купленные лекарства в аптеку Фото: pixabay.com

Жителям Тюмени рассказали, в каких случаях они могут вернуть купленные лекарства в аптеку. Например, можно сдать товар, если его реальный вид и запах не совпадают с описанием в инструкции

Лекарства, так же как и любую другую покупку, можно вернуть продавцу, если они оказались плохого качества. Вернуть или обменять можно как сами лекарственные препараты, так и товары для профилактики и лечения заболеваний, например градусники, бинты, ингаляторы, медицинские изделия, средства гигиены полости рта, линзы для очков, предметы по уходу за детьми.

Юрисконсульт консультационного пункта по защите прав потребителей в Тобольске Сергей Анкушев рассказал, что покупатель имеет право сдать покупку и получить назад уплаченные за неё деньги, если у товара истек срок годности препарата еще до покупки. Также если найден дефект маркировки, например, не указаны серия и сроки годности или же серия и сроки годности на упаковке и препарате не совпадают. Кроме того, вернуть покупку можно если отсутствует инструкция по применению препарата либо она от другого лекарства, если описание в инструкции не соответствует реальному цвету, запаху, форме, размеру препарата. Деньги возвращаются, если упаковка бракованная: со сколами, негерметична, повреждена пробка, крышка, коробка или стерта полиграфия.

Исключением может стать ситуация, когда потребитель купил лекарство и, почитав инструкцию, понял, что оно ему не подходит, в таком случае вернуть его по этому основанию нельзя. Потому нужно быть внимательным при выборе лекарственного товара и обязательно проконсультироваться с фармацевтом.

Стоит отметить, что, если в аптеке отказывают в возврате или замене товара ненадлежащего качества, можно написать письменную жалобу на имя руководителя аптеки с четко изложенными требованиями, а также передать товар в том виде, в котором он был продан.