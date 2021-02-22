На туристическом маршруте в Тобольске установят ангелов с аудиогидом Фото: pixabay.com

На туристическом маршруте в Тобольске установят ангелов с аудиогидом. Они расскажут истории о городе. Всего планируется установить 10 ангелов. Проект «О чем расскажут ангелы Тобольска?» стал победителем грантового конкурса и конкурса волонтерских проектов программы социальных инвестиций «СИБУРа» «Формула хороших дел». На каждой фигуре разместят QR-код, через который можно перейти на специальный портал с информацией и узнать о той точке, где остановился турист.

Как рассказала руководитель «Школы талантов», автор проекта Эльмира Дейнеко, формат тобольского аудиогида будет отличаться от уже существующих.

– Аудиогид мы сделаем театрализованным. Рассказы будут озвучены актерами в театрализованном действии. Сейчас идет содержательное наполнение аудиогида, но в нем точно не будет типичных историй от экскурсоводов, – говорит Эльмира Дейнеко.

Фигуры ангелов на улицах Тобольска планируют установить летом, ко дню рождения города.