В Тюмени выпустили видео с руководителем Центра допризывной подготовки

Фото: скриншот с видео проекта «Такие же были»

В честь Дня защитника Отечества в Тюмени выпустили видео, в котором руководитель Центра допризывной подготовки дал видеоинтервью. 22 февраля «Мой портал» представил этот материал с Николаем Савченко. В ролике он посоветовал студентам не бояться менять сферу деятельности и дал напутствие мужчинам добиваться высот. Посмотреть ролик можно в группе Студенты Тюмени|Мой портал.

Видео входит в серию роликов «Такие же были» и содержит рассказы взрослых героев о своей молодости: первой любви, выборе профессионального пути, студенчестве, опыте. Николай рассказал, что его первыми водительскими правами стали права на вождение танка. В преддверии 23 Февраля Николай пожелал мужчинам держать порох сухим, чтобы добиваться высот.

– У каждого есть собирательный образ человека, который занимается патриотическим воспитанием или довоенной подготовкой. Его мы автоматически накладываем на представителей профессии. В видео мы постарались отразить и другую сторону: интересы вне профессии, юношеский опыт, который способствовал становлению, – делится Дмитрий Колобов, креативный продюсер «Моего портала».

В прошлом году в рамках проекта «Такие же были» вышло пять интервью, героями которых стали преподаватель ТюмГУ Константин Шохов, преподаватель ТГИК Марина Жабровец, директор Социально-гуманитарного института ТюмГУ Игорь Чубаров, директор ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» Анатолий Зорин. Все ролики доступны по ссылке.