Будущим тюменским призывникам дали советы по подготовке к армии Фото: pixabay.com

Призыв сменяется новым призывом и появляются всё новые и новые защитники Родины. Начать готовиться к армии стоит заранее. В помощь призывникам из Тюмени поступили советы от директора центра патриотического воспитания «Достойный выбор» Максима Шереметьева. Раньше он занимал должность начальника отдела призыва в военном комиссариате, а сейчас ведёт свой блог на «Ютуб», где публикует советы призывникам. Подготовка к призыву у сотрудников военного комиссариата начинается заранее: закончился один призыв - уже начинается следующий.

- Часто призывникам приходят отсрочки до призыва, это их пугает, - отмечает Максим Шереметьев.

Он рассказывает, что первая спецкоманда куда идет отбор за несколько месяцев до призыва, это президентский полк. Идет предварительный отбор, собеседование, медкомиссия. Все это до начала призыва.

- Если вы подходите в президентский полк, то вы годны хоть в космонавты. Самый главный вопрос на этом собеседовании: а вы готовы служить в президентских войсках, - добавляет эксперт.

Если тюменский призывник точно знает, в какие рода войск он планирует направиться, то нужно идти и знакомиться с представителями военкоматов, в первую очередь с начальниками отдела призыва.

- Самый главный документ, который пригодится с собой 100% - характеристика. В военкомат нужно идти с этим документом. Чем характеристика будет более развернутая по содержанию тем лучше. Грамоты особо не котируются, - делится информацией Максим Шереметьев.