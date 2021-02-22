К больным туберкулезом тюменским детям в гости пришел Здравчик Фото: pixabay.com

У маленьких пациентов Тюменского областного противотуберкулезного диспансера в День иммунитета в гостях побывал Здравчик. Это герой одноименного профилактического проекта Здорового Образа Жизни, который проводит департамент здравоохранения Тюменской области. Его образ придумали сами ребята.

Туберкулез – сложное, коварное заболевание, которое может коснуться и детей. По итогам прошлого года специалисты отметили снижение на 20% заболеваемости у ребят от 0 до 17 лет.

- Дети ещё болеют и наиболее уязвимы к недугу подростки от 14 до 17 лет, когда идёт гормональная перестройка, могут появляться вредные привычки, не всегда рационально питание, - рассказал главный внештатный детский фтизиатр Тюменской области Николай Козлов.

Лечится туберкулез долго, несколько месяцев, и все это время дети живут в отделении. Школьники продолжают учиться в стенах диспансера. Пациентам нужны и просто маленькие праздники, развлекательные и полезные уроки здоровья. Такой урок здоровья в Областном противотуберкулезном диспансере и подготовили его сотрудники вместе с Региональным центром общественного здоровья и медицинской профилактики.

Для детей устроили танцы и игры Пеппи Длинныйчулок и Здравчик. Они напомнили ребятишкам о главных составляющих здорового образа жизни, которые помогают укрепить детский иммунитет. Крепкий сон, зарядка, правильное питание, уход за телом и зубами и, конечно, хорошее настроение – простой, но действенный рецепт здоровья.

Стоит отметить, что более чем в 50% случаев туберкулез у детей протекает бессимптомно, поэтому основным методом выявления туберкулезной инфекции у детей является туберкулинодиагностика, с помощью пробы Манту. Её проводят раз в год всем детям от года до семи лет включительно. А уже с восьми лет всем детям проводят диаскинтест — пробу с туберкулезным рекомбинантным аллергеном.