Грандиозное шоу Mirror Of Enigma пройдет в Тюмени Фото предоставлено КП

После долгого перерыва в концертной жизни нашего города тюменцев ожидает невероятное музыкальное шоу MIRROR OF ENIGMA – 15 апреля на сцене ДК «Нефтяник».

MIRROR OF ENIGMA позволит зрителям погрузиться в мир таинственного Средневековья: время контрастов и противоречий, войн и великих открытий, рыцарских подвигов и коварных интриг, торжества красоты и мрачных легенд.

Аутентичное живое исполнение авторских произведений и любимых хитов Depeche Mode, Duran Duran, Enigma, Limp Bizkit, The Beatles, Rammstein, мистика григорианского хорала и непередаваемая красота мрачных легенд европейской готики – это одно из лучших мировых шоу.

Виртуозная игра музыкантов, магия голосов хора ENCHANTED VOICES и уникальный вокал KSANA восхищают. Это шоу для всех, кто любит хорошую музыку, ценит высокое мастерство и профессионализм артистов, открыт смелым экспериментам. MIRROR OF ENIGMA уже покорило сердца зрителей миллионом различных эмоций и чувств, увлекая в загадочные глубины волшебного Зеркала.

Купить билеты на шоу можно прямо сейчас по этой ссылке.

Фото предоставлено КП

Что: шоу MIRROR OF ENIGMA

Где: ДК «Нефтяник», ул. Осипенко, 1

Когда: 15 апреля в 19:00