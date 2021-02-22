В Уватском районе построят новые водоводы Фото: pixabay.com

В Уватском районе планируют построить новые водоводы в селах Ивановка и Тугалово Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования. В Ивановке общая протяженность сетей составит 1,8 километра, в Тугалова общая протяженность водопровода планируется в размере 2,6 километра.

В муниципалитете готовят документы для строительства сетей водоснабжения. Глава Сергей Путмин уже подписал распоряжения о выдаче разрешений на использование земель для размещения водопроводов и водоводов в Ивановке и Тугалово.

В Ивановке новые водопроводы построят полностью по улице Мичелевской и Омелинской, и частично по улице Береговой от дома №39 до дома №62. В Тугалово запланировано провести сети по улице Береговой от дома №1 до дома №6, Центральной от дома №1 до дома №42 и Полевой от дома №1 до дома №8, общей протяженностью 2,6 километра.

Кроме того, из необходимых 152 разрешений на использование земель, оформлено уже 69. Работа продолжается, специалисты одновременно разрабатывают проектную документацию.