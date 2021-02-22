Тюменцы отметили Китайский Новый год Фото: pixabay.com

В Тюмени любители Китая отпраздновали Новый год, там это событие отмечают не 31 декабря, а во время второго новолуния после зимнего солнцестояния. В этом году праздник выпал на 12 февраля.

Для жителей Тюмени организовали несколько мастер-классов. Тюменцы, которые хотели привлечь удачу плели браслеты желаний. В китайской культуре его называют "молодой" браслет и появился он около 50 лет назад.

Китайские семьи на Новый год рисуют иероглифы счастья, этому научили и тюменцев. Иероглиф состоит из двух слов "одежда" и "еда" – как говорят, этого уже достаточно для счастья.

- С тех пор как открылись, мы и отмечаем Новый год. Сначала праздновали только со студентами, и первые пару лет - в учебных классах. Потом начали арендовать другие площадки, чтобы вместить большее количество желающих, – рассказала Елена Касимова, руководитель Центра китайского языка и культуры в Тюмени. Маленькие тюменцы также заинтересовались изучением китайского языка, среди изучающих есть и дошкольники. В этом году ребята поставили "12 месяцев" на китайском.

Новый год – главный, но не единственный важный праздник в китайской культуре. Так, в сентябре Центр китайского языка и культуры отметил Праздник середины осени. Его отмечали в Тюмени в пятый раз, но в этом году он прошел онлайн. Участники слушали лекции и участвовали в мастер-классах праздничного фестиваля.

- Мы смогли привлечь самых крупных китаистов не только России, но и Китая, Украины. География расширилась и за счет гостей. К нам присоединились люди из 13 стран, – пояснила Елена Касимова.