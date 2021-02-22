Погода в Тюмени 22 февраля: преимущественно без осадков Фото: Виктория Терина

В Тюменской области 22 февраля 2021 года ожидается холодная, морозная погода. Температура воздуха днём -17…-22, местами до -27. В западных районах преимущественно без осадков, ветер юго-восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой снег, температура ночью -23…-28, местами до -33.

Этот день славится в православии памятью преподобного Панкратия Печерского. По преданию, он удалился в пещеры и вел там аскетический образ жизни, проводя время в молитвах.

На Руси на Панкратия всегда принимались за плетение лаптей. Зима близилась к концу, запасов зерна оставалось мало, поэтому говорили: «Не всяк Панкрат хлебом богат, а наш Панкрат лаптями богат». А так как в этот день чествовали еще и святого Никифора, то крестьяне по-доброму подшучивали над двумя праведниками, делящими один праздник на двоих: «Хороши Панкратовы лапти, да и те — никифорцы». Никифорцами обычно называли высокие лапти, которые носились дома, на босу ногу.