В Тюменском районе поддерживают реализацию почти сотни инвестпроектов Фото: Ольга Крыльцова

С начала февраля в реестре администрации Тюменского района находятся 99 инвестиционных проектов на сопровождении. Эту информацию сообщило управление экономики и стратегического развития территории. Общий объем инвестиций по этим проектам составляет более 22 млрд. рублей, а количество планируемых к созданию рабочих мест - 3 400.

Шесть масштабных инвестиционных проектов уже реализуется в Московском, Червишевском, Наримановском, Мальковском и Каменском муниципальных образованиях. Кроме того, 19 компаний осуществляют свои проекты на территории индустриальных парков, из них 12 инвестпроектов размещены в Боровском, который сегодня полностью заполнен.

В минувшем году в индустриальном парке прописались две компании: ООО «Техносваркомплект» (сварочное оборудование и расходные материалы для сварки) и «ВЭБ-Инвест» (переработка мяса индейки и утки, мясные полуфабрикаты).

В составе Богандинского индустриального парка находятся семь предприятий. В 2020 году сюда вошли: «Инновационные технологии» с производством составов для глушения скважин и «Армкреп» с производством композитных арматуры и профиля.

Всего в 2020 году в районе было реализовано 20 инвестпроектов.

Так, в Червишево научный центр селекции рыб ООО «Рыбное подворье» занялся разведением стерляди и форели, начаты поставки продукции на тюменские рынки.

Еще один успешный проект - новая ветеринарная клиника в поселке Боровский, которая пользуется большим уважением местных жителей.

Индивидуальный предприниматель Эвклид Терсенов построил автомоечный комплекс самообслуживания в деревне Патрушева.

Завершается проект создания гастробара «СЫРНИК» в селе Луговое, где будут готовить почти все блюда из сыра собственного производства.

В планах на 2021 год - реализация также 20 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 1 млрд. рублей, где будут работать еще более 300 человек.