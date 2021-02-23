Тюменцы узнали, в какие месяцы наиболее выгодно продавать автомобиль

Тюменцы узнали, в какие месяцы лучше продавать автомобиль Фото: Ольга Крыльцова

У большинства жителей Тюмени есть автомобиль, однако не все владельцы железных коней знают, что влияет на стоимость машины и когда ее пора менять.

Банковский сотрудник Александр Хорошев дал горожанам несколько советов в этом деле.

По его словам, как только машина выезжает из автосалона, ее цена автоматически падает. Самая большая потеря происходит в первые три года, то есть в период гарантийного срока автомобиля. Машина массового сегмента теряет 10 процентов сразу, как проехала свой первый километр, еще 10 - в течение следующего года. Люксовые же бренды теряют в первый год сразу до 25 процентов

-Стоимость автомобиля зависит от пробега и состояния. Оптимальные показатели -– 5 лет и 80 тысяч километров. В таком случае при продаже можно рассчитывать на 70 процентов от цены. Однако, если за такой же период вы проехали в два раза меньше километров, то можете продать машину на 10-15 процентов выше рыночной. Также на стоимость влияет престижность модели, комплектация машины и простота в обслуживании. Ликвидными остаются популярные авто, которые хорошо продаются, - пояснил эксперт.

Кроме того, необходимо помнить, что через 3-4 года после выпуска одной модели производители скорее всего захотят ее обновить. Это значит, что предыдущая сборка подешевеет на 15-30 процентов. Исходя из этого, некоторые дилеры советуют продавать автомобиль до окончания гарантии, но, как уже говорилось ранее, машина сильно теряет в цене в первый год, а через 3-4 года стоимость может измениться незначительно.

-Время года также оказывает влияние на авторынок. С наступлением зимы автодилеры всегда запускают скидочный сезон, и все потенциальные покупатели концентрируют внимание на автосалонах. Динамика рынка показывает, что апрель, сентябрь и октябрь - это отличные месяцы для продажи авто с пробегом, - резюмировал Хорошев.