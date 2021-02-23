Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Здоровье

Тюменцы узнали, какие продукты следует употреблять, чтобы избежать переломов

Это поможет сохранить двигательную активность
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий
Тюменцы узнали, какие продукты следует употреблять, чтобы избежать переломов

Тюменцы узнали, какие продукты следует употреблять, чтобы избежать переломов

Фото: Ольга Крыльцова

Все знают, что зима и весна - это очень травмоопасное время: гололед, горки и снежные накаты на улицах. Поскользнувшись, можно получить сложнейший перелом и на несколько месяцев потерять двигательную активность. Именно потому важно не только быть осторожным, но и укреплять кости.

Специалисты Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской области советуют для этого употреблять продукты, богатые кальцием, магнием, фосфором и витамином D. Это могут быть молочные и кисломолочные продукты, сыр, рыба и морепродукты, шпинат, соя, сардины, листовая капуста, злаки, орехи и яйцо.

Вредными для здоровья скелета можно назвать те продукты, которые содержат сахар и чрезмерно много соли. Такая еда ухудшает поглощение кальция. Кроме того, сахар еще и истощает запасы фосфора - минерала, который способствует усвоению микроэлемента. Вредна и газированная вода, из-за содержащейся в ней фосфорной кислоты - пищевой добавки, которая ослабляет кишечник и препятствует усвоению кальция. Кофеин также истощает кости, вымывая из них кальций. Алкоголь, даже в небольших количествах, приводит к снижению костной массы и нарушает процесс образования костной ткани.

Еще один важный совет: не ешьте много листовой зелени. Конечно, она богата витаминами, но еще в ней содержатся вещества, называемые оксалатами, которые делают кальций трудноусваиваемым для организма. Чтобы избежать этого, добавляйте к блюдам с листовой зеленью ингредиенты, содержащие витамин C.

Время здоровьяЗдравоохранение Тюменской области: медицина и здоровье