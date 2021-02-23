Тюменцы узнали, какие продукты следует употреблять, чтобы избежать переломов Фото: Ольга Крыльцова

Все знают, что зима и весна - это очень травмоопасное время: гололед, горки и снежные накаты на улицах. Поскользнувшись, можно получить сложнейший перелом и на несколько месяцев потерять двигательную активность. Именно потому важно не только быть осторожным, но и укреплять кости.

Специалисты Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской области советуют для этого употреблять продукты, богатые кальцием, магнием, фосфором и витамином D. Это могут быть молочные и кисломолочные продукты, сыр, рыба и морепродукты, шпинат, соя, сардины, листовая капуста, злаки, орехи и яйцо.

Вредными для здоровья скелета можно назвать те продукты, которые содержат сахар и чрезмерно много соли. Такая еда ухудшает поглощение кальция. Кроме того, сахар еще и истощает запасы фосфора - минерала, который способствует усвоению микроэлемента. Вредна и газированная вода, из-за содержащейся в ней фосфорной кислоты - пищевой добавки, которая ослабляет кишечник и препятствует усвоению кальция. Кофеин также истощает кости, вымывая из них кальций. Алкоголь, даже в небольших количествах, приводит к снижению костной массы и нарушает процесс образования костной ткани.

Еще один важный совет: не ешьте много листовой зелени. Конечно, она богата витаминами, но еще в ней содержатся вещества, называемые оксалатами, которые делают кальций трудноусваиваемым для организма. Чтобы избежать этого, добавляйте к блюдам с листовой зеленью ингредиенты, содержащие витамин C.