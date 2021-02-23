Тюменцам подсказали, как уживаться с шумными соседями Фото: Ольга Крыльцова

Не секрет, что каждый из нас порой сталкивался с шумными соседями, которые постоянно делают ремонт, орудуя перфоратором. Сменить квартиру и переехать в другое жилище может далеко не каждый. Тогда как быть? Решение подсказал специалист тюменского центра гигиены и эпидемиологии Руслан Крутелев.

По его словам, предельно допустимым уровнем шума в жилых помещениях является 40 дБ в дневное время и 30 дБ - ночью.

-Претензии по громкому ремонту правомерно выставлять лишь в «тихие часы», то есть с 22:00 до 07:00 и с 13:00 до 15:00. Делается это в виде обращения с письменной жалобой к участковому, - пояснил Крутелев.

Также он отметил, что шум от ремонта в квартире называется бытовым и не подлежит замерам экспертизой на соответствие гигиеническим нормативам. Так что для решения проблемы нужно попробовать мирно договариваться с соседом, вместе выбирать удобное время для проведения ремонтных работ. Также возможно обращаться и коллективно.

-Компромисс лучше, чем конфликт. Ведь благодаря ему сохранятся и добрые отношения между соседями. Если же мирно договориться не удается, шум нестерпим, то жильцы могут вызвать полицию, чтобы зафиксировать нарушения. В этом случае пригодится видеозапись с отчетливым шумом от соседского перфоратора, где видно точное время фиксации нарушения, - сообщил Руслан Крутелев.