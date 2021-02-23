В Тюмени стремительными темпами развивается малоинвазивная амбулаторная хирургия Фото: Ольга Крыльцова

Центр амбулаторной хирургии, расположенный на базе тюменского Многопрофильного консультативно-диагностического центра, уже семь лет успешно помогает всем пациентам. С его развитием стали более доступны консультации опытных врачей разных специальностей и малоинвазивные операции в амбулаторных условиях.

-В «МКДЦ» пациенты могут проконсультироваться с узкими специалистами, а при необходимости пройти хирургическое лечение в кратчайшие сроки. Причем, многие из таких операций проводятся за счет средств обязательного медицинского страхования, - рассказал заведующий Центром амбулаторной хирургии Данат Алимов.

Здесь проводят малотравматичные операции с применением лазерной хирургии и видеоэндоскопических технологий. Все они делаются под местной анестезией, что позволяет пациентам сразу вернуться к привычному ритму жизни.

Также профильные специалисты центра участвуют в ранней диагностике онкологических заболеваний ЖКТ, щитовидной железы, ЛОР-органов и мочевыделительной системы. В случае, если у врача возникает подозрение на злокачественное новообразование, он направляет пациента на обследование в Центр амбулаторной онкологической помощи «МКДЦ».

Отметим, что с января 2020 года на базе Центра амбулаторной хирургии организован Центр амбулаторной оториноларингологии, где врачи выполнили уже более 30 операций, и это в условиях продолжающейся пандемии COVID-19. Кроме того, в 2020 году к профильным специалистам «МКДЦ» пациенты обратились более 25 тысяч раз.