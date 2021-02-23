Тюменские школьники участвуют в олимпиаде по финансовой грамотности

Фото: Олимпиада по финансовой грамотности, соцсеть ВКонтакте

В Тюмени пройдет региональный этап XVI Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг «Финатлон для старшеклассников». Мероприятие запланировано на 27 февраля. Площадкой проведения станет тюменский региональный центр «Семья» (ул. Геологоразведчиков, 14а).

-Для участников это, прежде всего, ценный опыт, проба своих сил, новые знания и интересные знакомства. Победители и призеры олимпиады, помимо подарков, получат возможность посетить Госдуму, Совет Федерации, Московскую биржу, головной офис Сбербанка России - Музей денег в Москве, - рассказала координатор проекта Светлана Мельцер.

По результатам первого этапа, который прошел в онлайн-формате с 16 по 30 декабря 2020 года, в заключительный этап олимпиады прошло 110 участников из Тюменской области. Региональный финал состоится очно. Он включит три тура: творческое эссе по предложенной тематике, письменную работу и блиц-игру.

Знания ребят оценят представители управления Центробанка РФ по Тюменской области, преподаватели и финансовые эксперты.