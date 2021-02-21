Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 21 февраля 2021 года увеличилось на 94 человека

Под медицинским наблюдением в регионе остается 7 910 человек Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 21 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 93 и составило 30 702 человек.

Оперативный штаб Тюменской области сообщил, что за минувшие сутки зафиксировано 93 новых случаев заболевания коронавирусом (всего с начала пандемии – 30 702). В том числе коронавирусной инфекцией заразилось пятеро детей.

Под медицинским наблюдением остается 7 910 человек. 12 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В минувшие сутки выздоровели 90 человек (за весь период – 28 874). 718 человек находятся в Тюменской области на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 12 742 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 417 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 012 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 164 726 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 83 293 летальных исхода, выздоровели 3 713 445 человек.