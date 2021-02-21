Первая сварщица на селе, или рабочие хроники в тюменской деревне

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Режет по уху, когда слышишь, что женщина может быть сварщиком или трактористкой. Однако такие случае встречаются и в Тюменской области. Так, в Лабинском сельском поселении Юргинского района сварщицей работает Надежда Разманова, выяснил «Вслух.ру».

Героиня статьи рассказала, что профессию выбрала наугад. Вышло так, что после девятого класса девица не знала, куда бы пойти учиться. Помог «Метод научного тыка»: Надежда слепо ткнула пальцем в список специальностей и попала в строку «сварщик».

– Куда палец указал, туда и пошла. Сначала думала, что будет тяжело, но потом с каждым занятием становилось все интереснее и интереснее, – рассказала Надежда.

Сельчанка призналась, что педагоги относились к ней предвзято, считали, что девушка не справится к мужской профессии. Предрассудки удалось побеждать делом. Теперь и все жители села знают, что пол на профессионализме не сказывается.

– Я, когда впервые увидел Надежду, не поверил. Ну как, женщина и сварщик! Но теперь вижу, варит она хорошо, – рассказал житель Лабинского сельского поселения Александр Колпачёв.

Сама Надежда ничего особенного в работе сварщицей не видит. Зато очень удивляется соседке, которая работает трактористкой.