Цифровизация в тюменских селах: ФАПы подключают к интернету

В 2020 году цифровое обновление получили восемь ФАПов, с начала 2021 года введется проектирование еще пяти. В ближайшей перспективе планируется присоединить к сети 24 ФАПа Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

14 ФАПов подключены к интернету в Тобольском районе, из них десять оснащены всем необходимым оборудованием для оказания телемедицинской помощи сельским жителям. Один из обновленных ФАПов располагается в труднодоступном районе – деревне Хмелёвой. Об этом и о других успехах в реализации государственной программы «Цифровизация социально значимых объектов» рассказал департамент здравоохранения Тюменской области.

По сведениям ведомства, сегодня цифровые технологии открыли доступ к дистанционному консультированию фельдшеров ФАПов врачами областной больницы № 3 (г. Тобольск) через видео-конференц-связь. Консультацию терапевта или узкого специалиста может получить и сам пациент. У фельдшера появилась возможность предварительного заказа необходимых лабораторных и других исследований, которые вместе с результатами маммографии и флюорографии отображаются в электронной карте пациента. Ее также может изучить сотрудник ФАПа на рабочем месте.

В 2020 году цифровое обновление получили восемь ФАПов, с начала 2021 года введется проектирование еще пяти. В ближайшей перспективе планируется присоединить к сети 24 ФАПа.