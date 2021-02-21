Электронная трудовая книжка: ответы тюменского ПФР

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При трудоустройстве работник вправе выбрать теперь, какую трудовую книжку вести – электронную или бумажную. Но многие руководствуются страхом, что вся их трудовая деятельность канет в Лету, как только бумажная трудовая уйдет в утиль. Так ли это, пояснил ПФР по Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что формирование электронных трудовых книжек тюменцев началось с 2020 года. Поэтому в электронной версии фиксируются лишь сведения о стаже, начиная с 2020 года, плюс данные о последней кадровой записи по состоянию на 1 января 2020. Все сведения отражаются на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц.

– Если человек выбирает электронную трудовую, это не значит, что бумажная перестает использоваться и теряет свою значимость. Необходимо сохранять ее, поскольку это источник сведений о трудовой деятельности до 2020 года, – рассказала заместитель начальника отдела организации персонифицированного учета Отделения ПФР по Тюменской области Галина Анкудинова.

Получить сведения из электронной трудовой книжки в электронном виде можно через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России или на Едином портале Государственных услуг. Чтобы данные трудовой получить на бумаге, нужно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда России или в МФЦ.