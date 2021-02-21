Афиша для папы с сына в День защитника Отечества в Тюмени

Фото: pixabay.com

День защитника Отечества ежегодно отмечается 23 февраля. Как провести этот день с сыном по-особенному? На этот вопрос "Тюменской области сегодня" представил несколько вариантов ответа региональный представитель всероссийской организации «Союз отцов» Максим Шереметьев.

– Воспитать защитника можно только личным примером, а не лекциями. Нужно в этот день заняться чем-то с ребенком вместе, проявить внимание к матери ребенка, чтобы он это видел, помочь старшим родственникам в чем-то, – начал рассказ Максим Шереметьев. – В мужской день мужские дела. Отличным вариантом стал бы выезд на природу, в поход.

А еще можно устроить день зимних видов спорта – встать на лыжи или побегать на коньках.

– Научите ребенка чему-то: от дел по дому до лепки снеговика. Одна из идей: мама пусть весь день отдыхает, а домашними делами, наоборот занимались бы только мужчины, – предложил тюменец.